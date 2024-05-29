Denizli’de dehşet anları! Yoldan geçenlere satırla saldırdı

Emre P.'nin hem araçlara zarar verdiği hem de yoldan geçen iki kadını darp ettiği anlar güvenlik kameralarına anbean yansıdı. Görüntülerde; Emre P.'nin annesi ile birlikte binadan çıktığı, önce araçlara zarar verdiği, daha sonra ise yoldan geçen kadınlara doğru yöneldiği anlar yer aldı. Annesinin engelleme çabalarının sonuçsuz kalması üzerine Emre P.'nin iki kadına hem satırla hem de tekme ve tokatlarla saldırdığı anlar da görüntülerde yer aldı. Daha sonra sokağına başına giden Emre P.'nin burada çevreye küfürler savurarak bir başka araca daha zarar verdikten sonra kaçması da kayıtlara yansıdı.

