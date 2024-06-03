Alman kadın 32 yıldır görmediği babasını arıyor

Almanya'nın Bayern şehrinde yaşayan Natalia Lehner (34), 2 yaşındayken Denizli'nin Çivril ilçesinde yaşayan babası Kenan Koç'un yanından ayrıldı. 32 yıldır babasını Lehner, babasını bulmak için sosyal medyadan paylaşım yaptı. Lehner paylaşımında, "Bugün çok özel bir isteğimi halka açıyorum. Uzun zamandır bu adımı atmayı düşünüyorum. Çok kişinin bundan haberi yok. Ama şimdi sana ihtiyacım var. İki yaşımdan beri maalesef görmediğim babamı arıyorum. (O zamanlar yolların ayrılmasının özel ve üzücü nedenleri vardı) 32 yıldır özlediğim insanı 2 yıldır yoğun bir şekilde arıyorum. Adı Kenan Koç, 1 Nisan 1966 Denizli doğumlu. Hala bu şehirde olduğunu söylüyorlar. 1993'e kadar Viyana'da yaşadı, oradan tüm izleri kayboldu. Başka bir şey bilmiyorum, bu yüzden sosyal medya aracılığıyla duyuru yapıyorum. Umut en son ölür. Lütfen yardım edin ve paylaşın. Teşekkür ederim" dedi.