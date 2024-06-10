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Denizli'de yangın! Müstakil ev küle döndü

Denizli'de gece saatlerinde müstakil evde sebebi belli olmayan bir şekilde yangın çıktı. Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen alevler bina kullanılamaz hale getirdi.

İHA
Denizli’de yangın! Müstakil ev küle döndü

Denizli'nin Bekilli ilçesi Sırıklı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, gece saatlerinde müstakil bir evin çatı katından alevler yükselmeye başladı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle alevler kontrol altına alındı.

Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, ev sahipleri korku dolu anlar yaşadı. Alevlerin etkisinde kalan bina kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış nedeni yapılan incelemeler sonrasında netlik kazanılacağı öğrenildi. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

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