Arıları uzaklaştırmak isterken ormanı yaktı!

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde, bir arı yetiştiricisinin tütsü için yaktığı ateş sırasında kıvılcımlar önce otluk ardından da ormana sıçradı. Çıkan yangın, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.

Yangın, saat 15.30 sıralarında Çeşmebaşı Mahallesi'nde otluk alanda başladı. Bölgede arı yetiştiriciliği yapan ve emekli astsubay olduğu öğrenilen bir kişi, alanda arı kovanları için tütsü yaktığı sırada kıvılcımlar otluk alana sıçradı. Yangın, rüzgarın da etkisiyle ormana sıçradı.