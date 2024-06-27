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Haberler Denizli Denizli'de iş hanında çıkan yangın korkuttu

Denizli'de iş hanında çıkan yangın korkuttu

İHA
Denizli’de iş hanında çıkan yangın korkuttu

Denizli'nin işlek meydanlarından olan Delikliçınar Meydanı'nda bir binanın elektrik panosundan çıkan yangın paniğe neden oldu.

Yangın, Denizli'nin Merkezefendi ilçesi Delikliçınar Meydanı'ndaki bir binada çıktı. Edinilen bilgiye göre, elektrik panosundan çıkan yangında çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kısa sürede söndürüldü. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken binadan yükselen dumanlar çevredeki vatandaşlarda paniğe neden oldu.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

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