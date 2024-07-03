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Görüntü Denizli'den! Fotokapana yakalandı

Denizli'de Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü'nün yaban hayatını izlemek için kurduğu fotokapanlar, doğanın gizli dünyasını ortaya çıkardı. Şehrin farklı noktalarına yerleştirilen bu cihazlar, tilkilerden dağ keçilerine, kızılgeyiklere kadar birçok hayvanı görüntüledi. Özellikle ormanlık alanlarda kaydedilen sahneler, belgesel tadında anlar sunuyor.

İHA
Görüntü Denizli’den! Fotokapana yakalandı

Denizli'de, Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü tarafından yaban hayatını gözlemlemek için belli noktalara yerleştirilen fotokapanlara birçok yaban hayvanı takıldı.

Denizli'de Arazi şartlarında güvenliği sağlamak, yaban hayatını gözlemlemek ve türlerin gelişimini kayıt altına almak amacıyla kullanılan fotokapanlar, vahşi yaşamı birbirinden ilginç anlara tanıklık etti.

Yaban hayatının şehrin farklı noktalarına ve özelliklede ormanlık alanlara kurulan fotokapanlar takılan görüntüler belgeselleri aratmadı. Denizli'nin dağlarında belgeseli aratmayan görüntüler de tilki, dağ keçileri ve kızılgeyik görüntüleri fotokapanlara yansıdı.

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