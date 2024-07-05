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Haberler Denizli Sözde kanser tedavisi karakolda son buldu

Sözde kanser tedavisi karakolda son buldu

SEBAHATTİN ALP
Sözde kanser tedavisi karakolda son buldu
DENİZLİ Çivril ilçesinde 81 yaşında ki Kadir A.'nın kendi evinde karışımlar hazırlayarak, kanser hastalığı gibi birçok hastalığı tedavi ettiği ve bu şekilde insanlardan haksız kazanç elde ettiği ile ilgili gelen ihbar üzerine Denizli İl Jandarma Komutanlığı çalışma başlattı. JASAT dedektifleri ve Çivril ilçe Jandarma Komutanlığı ekipleri ile Kadir A'nın ikametinde yapılan aramada, hazırlamış olduğu karışımlara ait malzemeler, otlar ve uyuşturucu içeriğe sahip yesil reçete ile satılan haplar ele geçirildi. Kadir A, hakkında 'Kişilerin hayatını ve sağlığını tehlikeye sokacak biçimde ilaç yapma veya satma suçundan adli işlem yapıldığı bildirildi.
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