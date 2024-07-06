Psiko-Onkoloji Polikliniği PAÜ’de hizmete açıldı

Denizli Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) Hastaneleri Psikiyatri Hastanesi bünyesinde sağlık hizmeti verecek olan Psiko-Onkoloji Polikliniğinin açılışını Rektör Prof. Dr. Ahmet Kutluhan, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Necip Atar ve Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Osman İsmail Özdel ile birlikte gerçekleştirdi.

SAYILI POLİKLİNİKLERDEN

Açılış töreninde konuşma yapan Rektör Prof. Dr. Ahmet Kutluhan, "Bugün Üniversite Hastanemizin Psikiyatri Hastanesindeyiz. Burada Psiko-Onkoloji Polikliniğinin açılışını gerçekleştirdik. Psiko-Onkoloji Polikliniği, onkolojik rahatsızlığı olan hastalarımıza hizmet edecektir. Günümüzde çok yaygın olan onkolojik vakalar gitgide artmaktadır. Bu vakaların psikiyatri ve psikolojik destek alma ihtiyaçları da bu oranda artmaktadır. Ülkemizde bu konuda hizmet veren birkaç yer bulunmaktadır. Pamukkale Üniversitesi Hastaneleri olarak biz de bu konuda hizmet veren Türkiye'deki sayılı poliklinikler arasında yer alıyoruz" dedi.

BÜYÜK DESTEK ALACAKLAR

Rektör Kutluhan, "Çok ciddi bir ihtiyacı karşılayacağına inanıyoruz. Artık bu hastalarımız kendilerini yalnız hissetmeyecekler Onkoloji hastalarımız buraya gelerek tüm psikiyatrik ve psikolojik desteklerini alabilecekler. Tabii ki günümüzde bazı yanlış algılar olabilir. Bu konuda da üniversitemiz çok duyarlıdır. Gelen hasta psikiyatrik hasta olmayacak, buraya gelen hasta onkolojik hastadır. Bu konuda polikliniğimizden psikolojik destek alabilecektir. Dolayısı ile hastalarımız ile hasta yakınlarımız gönül rahatlığı ile buraya gelerek, hastalıkları ile savaşlarında büyük destek alarak inşallah şifalarını bulacaklardır. Ben bu konuda bu polikliniğin açılmasında emeği geçen Tıp Fakültesi Dekanımız ile Psikiyatri Bölüm Hocalarımıza çok teşekkür ediyorum. Hayırlı uğurlu olsun" ifadelerini kullandı.