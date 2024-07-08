Arkadaş kurşunu! Kavganın sonu kötü bitti

Denizli'de parkta oturan 4 kişilik arkadaş grubu arasında tartışma çıktı. Kavgaya dönüşen tartışmada silahla yaralanan bir kişi hastanede hayatını kaybetti.

Olay, Pamukkale ilçesi Dokuzkavaklar Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, parkta oturan Osman Petem, H.G., R.G., ve H.K., kendi aralarında sohbet ediyordu. Bir süre sonra Osman Petem ve H.K, arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. İkilinin kavgasının büyümesi üzerine H.K., yanında bulunan tabancayı çıkartarak Petem'e doğrulttu.

Daha sonra H.K.'nın tabancayı ateşlemesi üzerine Petem yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis ve ambulans sevk edildi. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Petem Ambulansla Denizli Devlet Hastanesine sevk edildi. Durumu ağır olan Petem, burada doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi.

Cinayet zanlısı H.K., ve H.G., R.G., polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri süren şüpheliler adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.