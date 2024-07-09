Hayali, çocuğuyla birlikte gerçekleşti

DENİZLİ Devlet Hastanesi'nde sosyal hizmetler uzmanı olarak çalışan Şahin Çakar (32), çocukluğundan beri hayalini kurduğu hukuk fakültesi diplomasını, kucağındaki 15 aylık kızı Sofya Çakar ile birlikte aldı. Şahin Çakar, "Eşim doktora tezini teslim ederken kızımız kucağındaydı. Bütün güzel anlara şahit oldu" dedi. Şahin Çakar, 2015 yılında Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na atanıp, İzmir İl Müdürlüğü'nde çalışmaya başladı. Ancak çocukluk hayali avukat olmak isteğinden hiç vazgeçmediğini belirten Çakar, 2018 yılında üniversite sınavına girip, İzmir Ekonomi Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ne kayıt yaptırdı. Hem çalışıp hem İzmir Ekonomi Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ndeki eğitimini bitiren Çakar, mezuniyet törenine 15 aylık kızı Sofya Çakar ve eşi Fatma Çakar ile birlikte katıldı. Hukuk fakültesine kayıt yaptırmak için ilk 100 bine girme koşulu olduğunu ve ilk 40 bine girerek iyi bir sıralama elde ettiğini ifade eden Çakar, küçüklüğünden beri hukuk okumak istediğini belirtti.