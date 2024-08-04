Şarjda bırakılan telefon patladı, ambalaj fabrikası küle döndü

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde bulunan ambalaj fabrikasında şarjda bırakılan telefon, aşırı ısınma nedeniyle patladı. Telefondan çıkan alevler tüm fabrikayı sararken, fabrika kısa sürede kullanılamaz hale geldi.

Olay Denizli'nin Merkezefendi Mahallesi Zafer Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre bir ambalaj fabrikasında şarjda bırakılan telefon, sıcakta kalınca aşırı ısınma nedeniyle patladı. Telefondan çıkan alevler kısa sürede tüm fabrikaya sıçradı. Yangını fark eden vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin uğraşları sonucu kontrol altına alınan yangın sonrasında fabrika kullanılamaz hale geldi. Olayda can kaybı yaşanmazken, dumandan etkilenen vatandaşlara olay yerinde müdahale yapıldı.