Talimat veren CHP’li başkan, gazetelerin ilçelere dağıtılmasını engelledi

Turkuvaz Dağıtım Pazarlama A.Ş. bünyesinde dağıtımı yapılan Sabah, Yeni Asır, Takvim, Hürriyet, Milliyet, Posta, Cumhuriyet, Sözcü gibi ulusal ve yerel gazeteler ile dergilerin ana bayiden ilçelere gitmesini sağlayan aracın, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu'nun talimatıyla büyükşehrin işlettiği oto santral garajına girmesine izin verilmedi.

Matbaada basıldıktan sonra Denizli merkezdeki ana bayiye gönderilen gazeteler, buradan 17 ilçeye dağıtılması için oto santral garajına getiriliyor. Tüm ulusal gazeteler burada ilçelere giden minibüslere verilerek 50 bayiye ulaşması sağlanıyor. Yıllardır bu şekilde ilçelere gönderilen gazeteler, cuma gününden itibaren dağıtım aracının garaja sokulmaması nedeniyle vatandaşlara ulaştırılamıyor.

50 BAYİYE GAZETELER ULAŞMADI

Makamındaki Cumhurbaşkanı fotoğrafını kaldıran, BELTAŞ'a ait 5 işletmede alkol alınabileceğini belediye meclisine taşıyan, seçim öncesi Denizlispor'a verdiği sözleri tutmayan ve kendisini ziyarete gelen yeşil siyahlı yöneticileri makamından adeta kovan Çavuşoğlu, bu kez de Denizli'nin 17 ilçesine gazete dağıtım yapan baş bayinin dağıtım aracının oto santral garaja girmesini yasakladı.

Denizli Başbayi Yalçın Bedel, yıllardır dağıtım işi yaptığını ve ilk kez bu tür bir yasakla karşılaştığını söyleyerek, "Garaj girişinde dağıtım aracının neden içeriye alınmadığını sorduk, genel sekreterden talimat aldıklarını, aracı içeri alamayacakları yanıtını verdiler" dedi.

"GAZETELERİ KENDİN TAŞI"

Yıllardır giriş ücretini ödeyerek ilçe araçlarına gazeteleri veren 20 AFF 853 plakalı aracı kullanan dağıtım görevlisine "Gazeteleri garaj dışında indir, kendin taşıyarak ilçe minibüslerine götür" denildiğini kaydeden Bedel, "Bu mümkün olmadığı için görevli gazeteleri bırakamadan baş bayiye geri dönmek zorunda kaldı. Yasağın getirilmesine bir anlam veremedik. Binlerce gazete günlerdir ilçelerdeki okuyuculara ulaştırılamadı. Bu durumda tabi ki bizde zarara uğradık" dedi.

Türkiye'deki en büyük yayın dağıtım şirketi olan Turkuvaz Medya Grubu kuruluşu Turkuvaz Dağıtım Pazarlama A.Ş., Sabah, Takvim, Fotomaç, Daıly Sabah ve Yeni Asır gazetelerinin yanı sıra Hürriyet, Posta, Fanatik, Sözcü, Cumhuriyet, Korkusuz, Dünya, Akşam, Türkiye, Milliyet, Yeni Akit, Milli Gazete, Aydınlık, Birgün, Yenişafak, Yeniçağ, Diriliş Postası, Yeni Birlik, Milat, Karar, Yeni Mesaj, Yeni Asya, Analiz, Anayurt, Bursa Olay, Doğru Haber, Dokuz Eylül, Ege Telgraf, Günlük Evrensel, Haber Ekspress, Hürriyet Daıly News, Iz Gazete, İlkses, Karadeniz, Şok, Taka, Ticaret Gazetesi, Türkgün, Yeni Bakış, Yeni Yaşam, Yenigün, A Takımı, Büyük Torbalı, Yarış gazetelerinin ve değişik periyotlu yaklaşık 478 adet yabancı ve 520 adet yerli derginin dağıtım ve pazarlama faaliyetlerini yürütüyor.