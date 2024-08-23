Denizli’de feci kaza: 4 yaralı

Denizli'nin Çivril ilçesi Çarşı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, seyir halinde olan otomobil, henüz belirlenemeyen bir nedenle sürücüsünün kontrolünden çıktı. Direksiyon hakimiyetini sağlayamayan araç, yoldan çıktı. Kazayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, jandarma ekipleri sevk edildi.

Olay yerine Denizli Büyükşehir Belediyesi Çivril itfaiye ekipleri tarafından araçta mahsur kalan 4 kişi kurtarılarak, sağlık ekiplerine teslim edildi. 112 Sağlık Ekipleri tarafından ilk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar, ambulanslarla hastaneye sevk edildi. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.