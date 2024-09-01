2 gün önce yerleştiği odadan cansız bedeni çıktı

Denizli'nin Çardak ilçesinde kötü koku gelen apart dairesine giren işletmeci, 2 gün önce odaya yerleşen şahsın cansız bedeniyle karşılaştı.

Olay, Çardak merkez Cumhuriyet Mahallesi Adnan Menderes Bulvarında faaliyet gösteren bir apartta meydana geldi. Aslen Trabzonlu olan 51 yaşındaki Seyfettin Söğüt, iş için geldiği Denizli'nin Çardak ilçesinde iki gün önce bir apart dairesine yerleşti. Şahsın kaldığı ikinci kattaki odadan gelen kötü kokudan şüphelenen işletmeci, odaya girdiğinde Seyfettin Söğüt'ü hareketsiz bir şekilde yatarken buldu.

Yapılan ihbarı ardından olayın yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Uzun bir süre önce öldüğü tespit edilen Seyfettin Söğüt'ün cenazesi Çardak Devlet Hastanesinde yapılan ilk incelemenin ardından adli tıp morguna sevk edildi. Kaldığı odada boş içki şişeleri ve kullanılmış ilaç kabına rastlanılan Seyfettin Söğüt'ün ilaç içerek hayatına son vermiş olabileceği iddiası üzerine durulduğu bildirildi. Olayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı.