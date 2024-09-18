Toprağın altından çıkan patates, görenleri hayrete düşürdü

Bu yıl tarlasına ilk kez patates ekimi yaptığını belirten Davut Aksoy, "Evimde yemek için ektiğim patatesleri hasat etmeye başladık. Dün hasat sırasında kazdığımız patateslerden birinin kalp şeklinde olduğunu gördük. Topraktan büyük dikkatle çıkarttığımız kalp şekilli patates mahalle sakinleri arasında da büyük ilgi gördü. Yıllardır çiftçilik yaparım bende ilk kez böyle bir şeye şahit oldum. Kalp patatesi bende eşime hediye ettim. Tarlada patates verimimizde iyi oldu. Rabbimin verdiği nimetlere de şükürler olsun" dedi.