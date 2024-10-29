Kafa kafaya çarpışma: 18 yaşındaki genç öldü

Denizli'deki trafik kazasında 18 yaşındaki motosiklet sürücüsü Soykan Abay tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kaza, Merkezefendi ilçesinde Denizli-Aydın yolu Kumkısık mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, ters şeride giren ve süratli bir şekilde ilerleyen 20 SY 097 plakalı otomobil, Soykan Abay idaresindeki 72 ABV 238 plakalı motosikletle kafa kafaya çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle, motosiklet sürücüsü Abay yaklaşık 50 metre, motosikletin arkasında oturan genç kadın ise 20 metre mesafeye savruldu.

KİMLİĞİ BELİRLENEMEDİ

İlk müdahaleyi kazayı gören vatandaşlar ve diğer sürücüler yaptı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından Abay, Denizli Devlet Hastanesi'ne sevk edilirken, kimliği belirlenemeyen genç kadın ise Pamukkale Üniversite Hastanesi'ne sevk edildi. Hastaneye kaldırılan Abay, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Yanındaki genç kadının ise durumunun kritik olduğu ve yoğun bakımda tedavisinin sürdüğü öğrenildi. Sürücü ise gözaltına alındı.