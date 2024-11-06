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Haberler Denizli Denizli’den nohut atağı: ithalata gerek kalmayacak

Denizli’den nohut atağı: ithalata gerek kalmayacak

SEBAHATTİN ALP
Denizli’den nohut atağı: ithalata gerek kalmayacak

Denizli Ticaret Borsası (DTB), Nükleer Teknikler Kullanılarak Leblebilik Nohut Islahı Projesi kapsamında geliştirilen 3 yeni nohut çeşidinin tanıtım toplantısını gerçekleştirdi. Leblebi imalatçısı üyeleri ve nohut yetiştiricisi çiftçilerle yaptıkları değerlendirme sonucunda yerli nohutların veriminin son yıllarda düştüğünü, leblebi sektörünün ham madde için yurt dışına yöneldiğini tespit ettiklerini anlatan Denizli Ticaret Odası Başkanı İbrahim Tefenlili, "Bölgemizin iklimin koşullarına adaptasyonu yüksek, leblebi sanayinin ihtiyacı olan, iri taneli, kabuğu kolay soyulabilen, işlem görmeye dayanıklı, leblebilik nohut çeşitlerinin geliştirilmesi amacıyla başlayan çalışmalarımızda sona geldik. Materyal olarak Uşak Kırmızı, Yeşilova, Tavas Nohut Popülasyonları ile Sarı 98 nohut çeşidi kullanıldı. Nohut için yurtdışına yönelimi durdurup, üretimi artırıp ithalatı bitirmeye çalışacağız" diye konuştu.

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