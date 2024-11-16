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Haberler Denizli Baklavaların içinden uyuşturucu çıktı

Baklavaların içinden uyuşturucu çıktı

Denizli'de zehir tacirlerinin yakalanmasına yönelik yapılan operasyonda, yabancı uyruklu şahıs yakalandı, tatlı kutularının altına gizlenen 1 kilo 500 gram uyuşturucu madde de ele geçirildi.

İHA
Baklavaların içinden uyuşturucu çıktı

Denizli İl Emniyet Müdürlüğü, uyuşturucu ile mücadele çalışmalarını sürdürüyor. Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu ile ticaret yapan şahıs veya organizasyonların yakalanmasına yönelik operasyon düzenlendi.Yapılan operasyonlar neticesinde, il dışından Denizli'ye uyuşturucu madde getirileceği yönündeki bilgiler doğrultusunda düzenlenen operasyonla bir yabancı uyruklu şüpheli şahıs yakalandı.

Şahıs üzerinde ve eşyalarında yapılan aramalarda, tatlı kutuların altına gizlenmiş şekilde 1 kilo 500 gram Metamfetamin maddesi ele geçirildi. Yakalanan yabancı uyruklu şüpheli şahıs "Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak" suçundan adli makamlara sevk edildikten sonra tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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