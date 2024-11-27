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Haberler Denizli Seyir halindeki otomobil alev topuna döndü

Seyir halindeki otomobil alev topuna döndü

Denizli'nin Tavas ilçesinde meydana gelen olayda seyir halindeki araç alev topuna döndü. Alevler itfaiye ekiplerince söndürülürken araç kullanılamaz hale geldi.

İHA
Seyir halindeki otomobil alev topuna döndü

Denizli'deki yangın, Tavas ilçesi Samanlık Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 20 MF 425 plakalı seyir halindeki otomobilin motor bölümünden bir anda duman ve alev yükseldiği fark eden sürücü, aracı yolun kenarında bulunan topraklık alana çekti. Aracın yandığını gören sürücü ihbarda bulundu. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Araç ise kısa sürede alevlere teslim oldu.

Olay yerine gelen Denizli Büyükşehir Belediyesi Tavas İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınan yangın neticesinde otomobil kullanılamaz hale geldi. Yangın nedeniyle yaralanan ya da hayatını kaybeden olmadığı öğrenildi. Yangın ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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