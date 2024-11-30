Denizli’de korkunç son! Kendisi ilaç enjekte eden doktor aracında ölü bulundu

KENDİSİNE 1-2 SAAT SONRA ÖLDÜRECEK KADAR İLAÇ ENJEKTE ETMİŞ

Dr. Serhat Aras'ın Pamukkale Üniversitesi'ni sarsan ölümüyle ilgili olarak yapılan araştırmada; Dr. Serhat Aras'ın öğleden sonra PAÜ Tıp Fakültesi Hastanesi Acil Servisi'ne gelerek, rahatsız olduğunu söyleyip damar yolu açtırdığı ortaya çıktı. Tedavi için ilaç verilen Dr. Serhat Aras'ın hastaneden çıkacağına yakın kendisine ilaç enjekte ettiği belirlendi. Doktor olduğu için kendisini 1-2 saat sonra öldürecek dozda ilacı enjekte eden Dr. Serhat Aras'ın hastaneden sonra kente hakim bir noktada bulunan Seyir Tepesine giderek ölmeyi beklediği öğrenildi.



Eşi de bir kamu hastanesinde eczacı olarak görev yapan Dr. Serhat Aras'ın kumar sorunu olduğu iddia edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.