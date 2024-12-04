Kontrolsüz çıkış facia ile sonlandı: 1 ölü 20 yaralı

Denizli'nin Sarayköy ilçesinde yolcu otobüsünün akaryakıt istasyondan kontrolsüz şekilde çıkan tır'a çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında can pazarı yaşandı. 1 kişinin öldüğü 3'ü ağır 20 kişinin yaralandığı kazada otobüsün sağ tarafı parçalanarak koptu.

SON ANDA FARK ETTİ

Kaza, önceki gece 03.00 sıralarında Denizli'nin Sarayköy ilçesine bağlı Duacılı Mahallesi'nde meydana geldi. Aydın'ın Didim ilçesinden Antalya'nın Alanya ilçesine sefer yapmakta olan Ahmet Gürpınar (60) idaresindeki şehirlerarası yolcu otobüsü, İzmir-Aydın -Denizli Karayolu'nda seyir halindeyken Duacılı Mahallesi'nde akaryakıt istasyonundan yola kontrolsüz şekilde çıkış yaptığı iddia edilen İsmail Tokcan (36) yönetimindeki tır'ı fark etti. Ani bir manevra yaparak kazaya engel olmaya çalışan sürücünün tüm çabalarına rağmen, yolcu otobüsü tır'a sağ yanından çarptı.

SAĞ TARAF TAMAMEN PARÇALANDI

Çarpmanın etkisiyle kontrolden çıkan otobüs metrelerce sonra güçlükle durabildi. Uykuda olan yolcuların büyük korku yaşadığı kazada, can pazarı yaşandı. Otobüsün sağ tarafı tamamen parçalanıp etrafa saçıldı. Kazada otobüsün tek koltuklu olan sağ tarafında yolculuk eden Bulgaristan uyruklu Gulshen Kadirsancı olay yerinde hayatını kaybederken, yine tek koltuklarda oturan 3'ü ağır olmak üzere 20 kişi de yaralandı. İtfaiye ekipleri tarafından kurtarılan yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından Denizli ve Sarayköy'deki hastanelere sevk edildi. Ölen kadının cenazesi otopsi işlemleri için morga kaldırıldı.