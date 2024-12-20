Masallarla değil matematikle büyüdü

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde ortaokul öğrencisi Selahattin Çınar Öner (10), dünya çapında 40'tan fazla ülkeden 3 bin öğrencinin katıldığı Amerikan Matematik Olimpiyatı'nda, kendi seviyesindeki soruların tamamını çözerek dünya birincisi oldu.

OKULDAN ÖNCE SEVDİ

Oğlunun başarısıyla gururlanan Damla Topaloğlu, "Geceleri uyurken masal yerine matematik soruları sordururdu" dedi. Yenişehir Mahallesi'ndeki Havva-Süleyman Yağlıca Ortaokulu 5'inci sınıf öğrencisi Selahattin Çınar Öner'in matematik sevgisi ilkokul öncesinde başladı. Okula başladığında da başta matematik olmak üzere tüm derslerinde başarılı olan Öner, önce ulusal matematik yarışmalarında birincilikler elde etti. Emekli sınıf öğretmeni Melahat Akkulak ile çalışmalarını sürdüren küçük Selahattin, Türkiye'nin düzenlediği uluslararası matematik yarışmasında dünya üçüncüsü oldu. Daha sonra dünya genelinde yapılan Kanguru Matematik Olimpiyatı'na katılan Öner, birinci oldu. En son Kasım ayında düzenlenen Amerikan Matematik Olimpiyatı'na katılan Öner, dünya birincisi oldu.

HEDEFİ MİLLİ TAKIM

Amacının matematik alanında ilerlemek olduğunu söyleyen Selahattin Çınar Öner, "Olimpiyatlar geçti, 25 soruyu doğru yaparak dünya birincisi oldum. Ülkemi gururlandırdığım için çok mutluyum. Yarışmalara annemle beraber geçmiş sorularını çözerek hazırlanıyorum. Önceki kitaplardan çalışıyorum. Matematik, kendimi iyi hissettiriyor. Boş zamanlarımda bile geçmiş sorulara bakıyorum. Matematik alanında hedefim, iyi yerlere gelmek, milli takıma girmek" dedi.

'ÇOK SEVİYOR'

Anne Damla Topaloğlu, "Oğlumun dünya birincisi olması hem beni hem de öğretmenlerini gururlandırdı. Emekli sınıf öğretmeni Melahat Akkulak'ın da oğlumun başarısında çok büyük emeği ve desteği var" dedi. Dünya birinciliğini oğlu Selahattin Çınar Öner'le birlikte Çinli bir çocuğun paylaştığını kaydeden Topaloğlu, "Yalnızca iki şampiyon soruların tamamını doğru yanıtlayarak sonuca ulaşabildi. Selahattin Çınar küçüklüğünden beri matematiği çok seviyor. Markette alışveriş yaparken bile hesaplamalar yapardı" diye konuştu.