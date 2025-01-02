Evlada acı veda

DENİZLİ'NİN Merkezefendi ilçesinde seyir halindeyken motosiklette dengesini kaybedip yan yolda ilerleyen yolcu otobüsünün altında kaldı. Korkunç kazada motosikleti kullanan genç, olay yerinde hayatını kaybetti.

Hayatının baharında elim bir kazayla yaşamını yitiren gencin trajik ölümü, geride gözü yaşlı bir anne bıraktı

METRELERCE SÜRÜKLENDİ

KORKUNÇ kaza, Merkezefendi ilçesi Sümer Mahallesi'nde yeni yılın ilk saatlerinde meydana geldi. Kadir Seçkin (24), 20 AJM 949 plakalı motosikleti ile seyir halindeyken dengesini kaybedip yan yolda ilerleyen 45 ZZ 216 plakalı Eray Yüksel yönetimindeki yolcu otobüsünün altına yuvarlandı.

Kaza kurbanı Kadir Seçkin'in kısa süre önce ailesi ile çektirdiği bu fotoğraf, albümlerde kaldı.

Otobüsün tekerlekleri arasında metrelerce sürüklenen talihsiz genç ağır yaralandı. Kazanın ardından çevredeki vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yerde yatan Kadir Seçkin'in olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

HASTANEYE KALDIRILDI

KAZAYI haber alıp olay yerine gelen anne Güliz Seçkin'in oğlunun cesedi başındaki feryadı ise yürekleri parçaladı. Gözyaşlarına boğulan acılı anneyi polis ekipleri güçlükle zapt edebildi. Sinir krizi geçiren acılı anne hastaneye kaldırıldı. Motosiklet tutkusu olduğu öğrenilen Kadir Seçkin'in cansız bedeni ise yapılan incelemelerin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.