Zorunlu iniş yapan uçak takla attı

DENİZLİ'DE tarlaya zorunlu iniş yapan eğitim uçağının 19 yaşındaki pilotunun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Isparta'dan havalandıktan kısa süre sonra motor arızası sebebiyle Denizli'de tarlaya zorunlu iniş yaparak ters dönen eğitim uçağının 19 yaşındaki pilotu Şükrü Yiğit Devebacak mucize eseri burnu bile kanamadan kurtuldu.

AKADEMİDEN AÇIKLAMA

ISPARTA'DAN havalanan eğitim uçağı, Uşak'ta yakıt ikmali yapmasının ardından tekrar havalandı ve bir süre uçtuktan sonra motor arızası yaşaması nedeniyle bu defa Denizli'nin Çal ilçesi İsabey Mahallesi'nde bir tarlaya zorunlu iniş yaptı.

Eğitim uçağının pilotu Şükrü Yiğit Devebacak'ın (19) sağlık durumunun iyi olduğu açıklandı.

ERAH Havacılık Akademisi yetkilileri, "1 Ocak 2025 saat 12.15 sıralarında eğitim uçağımız, Denizli Çardak (LTAY) Havalimanı'na inişi sırasında motor arızası yaşamış ve uygun bir araziye başarılı bir şekilde zorunlu iniş yapmıştır. Zeminin çamurlu olması nedeniyle uçak kırıma uğramıştır. Pilotumuz kazada yara almamış, ancak kontrol amaçlı Denizli Çal Devlet Hastanesi'nde muayene edilmiştir. Sağlık durumu gayet iyi olup herhangi bir endişe verici durum bulunmamaktadır" açıklamasında bulundu.