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Haberler Denizli Komşular arasında yüksek ses kavgası: 2 yaralı

Komşular arasında yüksek ses kavgası: 2 yaralı

Denizli'de bir apartmanın altında pide salonu işleten adam aracında yüksek sesle müzik dinlediği için komşularıyla tartıştı. Bıçaklı kavgaya dönüşen olayda iş yerinde büyük oranda maddi hasar oluşurken 2 kişi de yaralandı.

İHA

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Komşular arasında yüksek ses kavgası: 2 yaralı

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde Albayrak Meydanı'nda bir apartman altındaki pide salonunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, pide salonu işletmecisi Halil S., aracından yüksek sesle müzik dinlediği gerekçesiyle bina sakinleri tarafından uyarıldı. Ancak bu uyarıya aldırış etmeyen işletme sahibi ile komşuları arasında gerginlik büyüdü. Tartışma sırasında taraflar arasındaki kavga kontrolden çıktı.

Komşular arasında yüksek ses kavgası: 2 yaralı

İki kişi çeşitli yerlerinden yaraladı. Kavga sırasında Halil S.'ye ait iş yerinde de büyük hasar meydana geldi. Çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve çok sayıda polis ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen sağlık ekipleri yaralıları ilk müdahaleleri yaptıktan sonra ambulans ile Denizli Devlet Hastanesine sevk edildi. Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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