Sahte içki can almaya devam ediyor

enizli'nin Pamukkale ilçesinde yılbaşı gecesinden bu yana haber alınamayan kişi evinde ölü bulundu. Yapılan değerlendirmede ölen kişinin sahte içkiden zehirlendiği anlaşıldı. Topraklık Mahallesi 616 Sokak'taki apartmanda yaşayan 53 yaşındaki Ersoy A'dan yılbaşı gecesinden beri haber alamayan yakınları, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine adrese gelen görevliler, Ersoy A'nın hayatını kaybettiğini belirledi. Evde yapılan incelemede alkol yapımında kullanılan malzemeler tespit edildi. Sahte içkiden zehirlendiği değerlendirilen Ersoy A'nın cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde toprağa verildi.