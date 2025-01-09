Binlerce kişiyi zehirleyemeden yakayı ele verdiler

DENİZLİ'DE narkotik timleri zehir tacirlerine yönelik düzenledikleri 3 ayrı operasyonda kağıda emdirilmiş 44 bin 191 kullanımlık bonzai ele geçirdi. Gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı. DENİZLİ Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri zehir tacirlerine yönelik operasyonlarını sürdürüyor. Narkotik timleri uyuşturucu madde ticareti yapan organizasyonlara yönelik yürüttüğü çalışma kapsamında takibe aldığı şüpheli şahıslara operasyon düzenledi.

3 AYRI OPERASYON

NARKOTİK timleri tarafından 4-6 Ocak tarihleri arasında düzenlenen 3 ayrı operasyonda 4 şüpheli şahıs yakalandı. Şüpheli şahısların üst ve araç aramalarında ise 2 şüpheli şahıstan 8 parça halinde 29 bin 615 kullanımlık, 1 şüpheli şahıstan 21 parça halinde 8 bin 360 kullanımlık, 1 şüpheli şahıstan 5 parça halinde 6 bin 216 kullanımlık olmak üzere toplam 34 parça halinde 44 bin 191 kullanımlık kağıda emdirilmiş sentetik kannabinoid (bonzai) ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 şüpheliden 3'ü uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak suçundan tutuklanırken, 1 şüpheli şahıs hakkında adli kontrol kararı verildi.