Denizli’de trenin çarptığı adam hayatını kaybetti

Denizli'nin Merkezefendi İlçesi Sümer Mahallesinde tren raylarından karşıya geçmek isteyen Deniz Şahin'i (43) tren çarptı. Raylardan karşıdaki bit pazarına geçmek isteyen Deniz Şahin yaklaşan treni fark edemeyip raylara çıktı.

Trenin çağrılarını duymayan Şahin trenin çarpması sonucu savrularak hayatını kaybetti. Olayı fark eden bit pazarındaki esnafların ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Şahin'in hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından Deniz Şahin'in cenazesi morga kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.