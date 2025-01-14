Beyin ölümü gerçekleşti; organları 3 hastaya hayat oldu

Merkezefendi ilçesinde 6 Ocak'ta evinde rahatsızlanan 81 yaşındaki Bekir Erzen, acil sağlık ekibi tarafından ambulansla Denizli Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırıldı. Beyin kanaması geçirdiği belirlenen ve yoğun bakıma alınan Erzen'in, 7 gün sonra beyin ölümü gerçekleşti. Bunun üzerine, Organ Nakli Birimi devreye girdi. Hastanın ailesi ile yapılan görüşmeler sonucunda ailesi organlarını bağışlamayı kabul etti. İzmir Organ ve Doku Koordinasyon Merkezinden gelen ekipler Erzen'in karaciğer ve 2 böbreğini alarak, İzmir'de organ bekleyen hastalara götürdü. Erzen'den alınan karaciğer ile iki böbreğini organ bekleyen hastalara nakledildi.

Denizli İl Sağlık Müdürü Uz. Dr. Berna Öztürk, Bekir Erzen'den alınan organların 3 hastaya yeni bir yaşam imkanı vereceğini söyleyerek, "Bildiğiniz gibi bazı hastalıkların tedavisi sadece organ nakli ile mümkün. Bu doğrultuda buradan bütün vatandaşlarımıza bir kez daha sesleniyorum. Organ bağışıyla birlikte özellikle kadavradan nakiller ülkemizde de giderek artar. Organ bekleyen hastalar da bu nakiller sayesinde yeni yaşamlarına tutunurlar. Sağlık çalışanları olarak organ bağışının artması için ilimizde özverili çalışmalar yürütüyoruz. Ben buradan vefatı sonrası organ bekleyen hastaya umut olan Bekir Erzan'a yüce Allah'tan rahmet, organ bağışında bulunan yüce gönüllü ve kederli ailesine baş sağlığı diliyorum" dedi.