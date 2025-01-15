Torba torba yakalandı! Tek seferde ele geçirilen en yüksek miktar

Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından uyuşturucu madde ticareti yapan şahıs ve organizasyonlara yönelik yürütülen araştırmalarda, Denizli'ye yüklü miktarda uyuşturucu madde getirileceği bilgisi edinildi. İstihbari ve teknik takibi tamamlayan polis ekipleri, operasyon için düğmeye bastı. Plakası tespit edilen VIP araç, Denizli girişinde düzenlenen operasyonla yakalandı.

Operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı. Şahıslar ve kullandıkları lüks araç içerisinde yapılan aramalarda; 5 parça halinde 5 kilogram metamfetamin ele geçirildi. Karakoldaki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen şüpheliler, tutuklanarak cezaevine gönderildi. Denizli polisinin başarılı operasyonuyla piyasaya sürülemeden yakalanan uyuşturucu maddenin, tek seferde ele geçirilen en yüksek miktar olduğu ifade edildi.