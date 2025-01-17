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Haberler Denizli Halk sağlığını hiçe sayanların oyunları bir türlü bitmiyor! İşte gıda terörü

Halk sağlığını hiçe sayanların oyunları bir türlü bitmiyor! İşte gıda terörü

Gıda sektöründe açgözlülük ve daha fazla para kazanma hırsı ölüm tehdidi oluşturmaya devam ediyor. İzmir’de bir vatandaşın kumpirden zehirlenerek yaşamını yitirmesinin ardından, Denizli’de bir dönercide fotoğraflanan manzara insan hayatının nasıl hiçe sayıldığını gözler önüne serdi.

ŞENOL KANTÜRK SEBAHATTİN ALP ÖZEL HABER

Giriş Tarihi: Gazete

Halk sağlığını hiçe sayanların oyunları bir türlü bitmiyor! İşte gıda terörü

AHLAKSIZLIĞIN FOTOĞRAFI

Alınan tüm önlemlere, yapılan tüm denetimlere rağmen gıda terörünün önüne geçilemiyor. Türkiye'nin İstanbul'da sahte alkol, İzmir'de de kumpirden zehirlenerek yaşamını yitirenleri konuştuğu bugünlerde, şimdi de dönercilerin satılmayan döneri ertesi gün yeni dönerle karıştırarak sattığı ortaya çıktı. Her türlü hileye açık olan gıda sektöründe ahlaksızlığın boyutunu gözler önüne serecek görüntüler bu kez de Denizli'de fotoğraflandı.

Halk sağlığını hiçe sayanların oyunları bir türlü bitmiyor! İşte gıda terörü

Denizli'deki dönercide herkesin göreceği şekilde eski dönere çiğ döner eklendiği anlar fotoğraflara yansıdı.

Halk sağlığını hiçe sayanların oyunları bir türlü bitmiyor! İşte gıda terörü

Yeni döner

Halk sağlığını hiçe sayanların oyunları bir türlü bitmiyor! İşte gıda terörü

Eski döner

BAKTERİ ÜREME RİSKİ FAZLA

Kentin en işlek bölgelerinden İstasyon Caddesi'ndeki bir dönercinin, önceki günden kalan dönerin üstünü pişmemiş et ile kamufle edip müşterilerine yedirdiği tespit edildi. Bu işlemi defalarca yaptığı belirlenen Lezz-et adlı işletme, 'pes' dedirtti. Gıda Mühendisi Fuat Tekneci, "Tavuk etinden yapılan dönerin ertesi gün değerlendirilmesi, kırmızı ete oranla daha riskli. Kalan dönerin çiğ dönere karıştırılması gıda zehirlenmesine yol açabilir" dedi.

Halk sağlığını hiçe sayanların oyunları bir türlü bitmiyor! İşte gıda terörü

İzmir Buca'da 28 Aralık günü bir kafede ailesiyle birlikte kumpir yiyen Servet Polat, yaşamını yitirmişti. Polat'ın yemek yediği iş yerinin ürünlerinde salmonella bakterisi bulundu.

İZMİR MAGAZİN SPOR SON
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