Halk sağlığını hiçe sayanların oyunları bir türlü bitmiyor! İşte gıda terörü

AHLAKSIZLIĞIN FOTOĞRAFI

Alınan tüm önlemlere, yapılan tüm denetimlere rağmen gıda terörünün önüne geçilemiyor. Türkiye'nin İstanbul'da sahte alkol, İzmir'de de kumpirden zehirlenerek yaşamını yitirenleri konuştuğu bugünlerde, şimdi de dönercilerin satılmayan döneri ertesi gün yeni dönerle karıştırarak sattığı ortaya çıktı. Her türlü hileye açık olan gıda sektöründe ahlaksızlığın boyutunu gözler önüne serecek görüntüler bu kez de Denizli'de fotoğraflandı.

Denizli'deki dönercide herkesin göreceği şekilde eski dönere çiğ döner eklendiği anlar fotoğraflara yansıdı.

Yeni döner

Eski döner

BAKTERİ ÜREME RİSKİ FAZLA

Kentin en işlek bölgelerinden İstasyon Caddesi'ndeki bir dönercinin, önceki günden kalan dönerin üstünü pişmemiş et ile kamufle edip müşterilerine yedirdiği tespit edildi. Bu işlemi defalarca yaptığı belirlenen Lezz-et adlı işletme, 'pes' dedirtti. Gıda Mühendisi Fuat Tekneci, "Tavuk etinden yapılan dönerin ertesi gün değerlendirilmesi, kırmızı ete oranla daha riskli. Kalan dönerin çiğ dönere karıştırılması gıda zehirlenmesine yol açabilir" dedi.

İzmir Buca'da 28 Aralık günü bir kafede ailesiyle birlikte kumpir yiyen Servet Polat, yaşamını yitirmişti. Polat'ın yemek yediği iş yerinin ürünlerinde salmonella bakterisi bulundu.