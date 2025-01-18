Beyaz Saray’ın havluları Denizli’den

Denizli'de bir tekstil fabrikası, Beyaz Saray'da kullanılmak üzere el havlusu üretti. Üzerine Beyaz Saray resmi arması işlenen 2 bin havlunun ABD'ye gönderileceği bildirildi.

Honaz ilçesinde Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir tekstil fabrikası, sipariş üzerine ABD başkanlık sarayı olan Beyaz Saray için el havlusu üretti. 2 bin adet üretilen ve üzerlerine Beyaz Saray resmi logosu işlenen havlular, ABD'ye gönderilecek.

Almanya Heimtextil Fuarı'nda da tanıtılan havlulara ilişkin konuşan fabrikanın ihracat ve pazarlama müdürü Veysel Akçay, "Havlunun üzerine Beyaz Saray'ın resmi amblemi işlendi. Beyaz Saray için sipariş edilen havluların üretimini tamamladık. Bu havluluların yüklemesini önümüzdeki 20 Ocak Pazartesi günü yapacağız. ABD'nin yeni başkanının havluları Denizli'mizde üretildi. Parası, pulu bir tarafa bu olayın prestiji dahi bize yeter. Denizli için büyük bir prestiji oldu ve Türkiye içinde ayrı bir katma değeri var" dedi.