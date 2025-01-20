Genç motokuryenin korkunç sonu! Metrelerce savruldu

Denizli'de kavşakta ışık ihlali yapan otomobilin çarpması sonucu metrelerce savrulan genç motokurye olay yerinde hayatını kaybetti. Acılı haberi alarak olay yerine gelen yakınlarının feryadı yürekleri dağladı.



Kaza, Pamukkale ilçesi Deliktaş Mahallesi'nde meydanda geldi. Edinilen bilgilere göre motokurye Abdullah İşçen (25), 09 AIK 531 plakalı motosikletiyle evine gitmek üzere seyir halindeyken, kavşağa girdiği esnada S.K., yönetimindeki 20 FZ 022 plakalı otomobil ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle Abdullah İşçen motosikletiyle birlikte metrelerce savruldu. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri olay yerinde ilk müdahalede bulundukları Abdullah İşçen'in yaşamını yitirdiğini belirledi. Olay yerinde cumhuriyet savcısı ve olay yeri inceleme ekipleri tarafından yapılan çalışmanın ardından kazada hayatını kaybeden gencin cenazesi otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu Grup Başkanlığı morguna kaldırıldı.