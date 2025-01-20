İkizlerin acı kaderi

Denizli'de yaşayan Seda Kesikbaş, ikizi Sude Kesikbaş ve kardeşi Sena Kesikbaş, Gerzele Mahallesi'ndeki müstakil evlerinde 15 Ocak 2020'de sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendi. Hastaneye kaldırılan 3 kardeşten Seda Kesikbaş, hayatını kaybetti. Diğer 2 kardeşi ise tedavilerinin ardından taburcu edildi.

İkizinin ölümünün ardından rahatsızlanan Sude Kesikbaş'a, yumuşak doku kanseri teşhisi konulmuştu.

İkizinin ölümünün ardından rahatsızlanan Sude Kesikbaş'a, yumuşak doku kanseri teşhisi konuldu. İzmir'de tedavi gören Sude Kesikbaş, bir süre önce Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi.

HARÇLIĞINI DERNEĞE BAĞIŞLADI

Her geçen gün duruma kötüye giden Kesikbaş, geçen günlerde sokak hayvanlarının beslenmesi için bir derneğe harçlığını bağışladı. Dernek yöneticileri bağışta bulunan Sude Kesikbaş'ın hastanede yattığını, kanserle mücadele ettiğini ve sokak hayvanlarını da çok sevdiğini öğrendi. Patilerin Sesi Derneği ile Sokak Hayvanlarını Koruma Derneği organize olup, tedavisi nedeniyle hastanedeki odasından çıkamayan Kesikbaş'a geçen 22 Kasım'da sürpriz yaptı.

Hayvanseverler, patili dostlarıyla birlikte hastane bahçesine gelip, tedavi gören Sude'ye el sallayarak moral vermeye çalışmıştı.

Hayvanseverler, sahibi oldukları köpekleri alıp, hastane bahçesine getirdi. Hayvanseverler kendilerine hastane odasındaki camdan bakan Kesikbaş'a el sallayarak moral vermeye çalıştı. Sude Kesikbaş da camdan el sallayarak karşılık verdi. Sude Kesikbaş'tan acı haber geldi. Talihsiz genç, tedavi gördüğü hastanede, doktorların müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Sude Kesikbaş'ın cenazesi, Gerzele Mahalle Mezarlığı'nda kılınan namaz sonrası toprağa verildi.