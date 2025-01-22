Kuraklığa yenilen Kolak Gölü için alarma geçildi

Denizli'nin Çameli ilçesinde yer alan ve adını sınırları içerisinde bulunduğu mahalleden alan Kolak Gölü kent merkezine 120 kilometre mesafede olmasına rağmen hem yaz mevsiminde hem de kış mevsiminde pek çok ziyaretçisine ev sahipliği yapıyordu. Kışın kartpostallık görüntüler ile mest eden Kolak Gölü, yaz mevsimlerinde ise serin havasıyla sıcaktan bunalanların nefes aldığı alanlar arasında ilk sırada yer alıyordu. Yeraltı sularıyla zeminden beslenen ancak zemin tabakasında biriken kil ve alüvyonların kaynakların önünü kapatması nedeniyle kuruyan Kolak Gölü için Çameli Belediyesi öncülüğünde ilgili kurumların desteğiyle çalışma başlattı.