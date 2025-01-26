Aşırı hız tutkusu hayattan kopardı

Denizli'de aşırı hız nedeniyle yoldan çıkan kaza ölümle sonuçlandı. Olay Gümüşler Bulvarı Naz Bayrak mevkiinde gece 02.00 sıralarında meydana geldi. Oğuzhan Dirmilli (23) yönetimindeki otomobil, aşırı sürat nedeniyle savrularak yoldan çıktı ve önce çam ağacına sonra üst geçidin duvarına çarparak demir yığınına döndü. Araçta bulunan sürücü Oğuzhan Dirmilli ile yolcular H. Nilay Bahar ve Mislina Yarangüme isimli genç kızlar ağır şekilde yaralandı.

ARAÇTA SIKIŞTILAR

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Çarpmanın etkisiyle hurdaya dönen otomobilde, sürücü Oğuzhan Dirmilli, yolcu konumundaki Mislina Yarangüme (21) ve Hacer Nilay Bahar (20) aracın içinde sıkıştı. Bölgeye gelen itfaiye ekipleri yaralı gençleri kurtarıp sağlık ekiplerine teslim etti. İlk müdahaleleri yapılan üç genç arkadaş çevre hastanelere kaldırıldı.Tedavi altına alınan sürücü Oğuzhan Dirmilli ve Hacer Nilay Bahar yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Otomobilde arka koltukta oturan Mislina Yarangüme'nin ise tedavisinin sürdüğü ve durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.