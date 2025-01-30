  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • Namaz Vakitleri
  • VavTv Canlı Yayın
Haberler Denizli Denizli’de feci kaza! İşçi servisi devrildi: Ölü ve yaralılar var

Denizli’de feci kaza! İşçi servisi devrildi: Ölü ve yaralılar var

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde meydana gelen kazada cam fabrikasında çalışan işçileri taşıyan servis midibüsünün alt geçitte devrildi. Feci olay sonucu 4 kişi hayatını kaybetti, 4’ü ağır 19 kişi yaralandı.

İHA

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:

Denizli’de feci kaza! İşçi servisi devrildi: Ölü ve yaralılar var

Denizli'deki kaza, sabah saat 08.30 sıralarında Denizli - Aydın Otoyolu Irlıganlı Mahallesi bağlantı yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; bölgede faaliyet gösteren bir cam fabrikasında çalışan işçileri taşıyan servis, otoban alt geçit köprüsünden geçerken kontrolden çıktı.

Denizli’de feci kaza! İşçi servisi devrildi: Ölü ve yaralılar var

Kontrolden çıkan servis minibüsü köprünün duvarına çarparak yan yattı. Kazayı gören diğer sürücüler polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler devrilen servis aracındaki yaralıları çıkarttı. Kazada ilk belirlemelere göre, içerisinde 25 kişinin bulunduğu servis midibüsünde 4 işçi hayatını kaybederken, 4'ü ağır olmak üzere 19 kişi de yaralandı. Olay yerinde bekleyen ambulanslarla yaralılar hastaneye kaldırıldı.

İZMİR MAGAZİN SPOR SON
DAKİKA