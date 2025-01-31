Barda bıçaklanan genç hayatını kaybetti

DENİZLİ'DE bir eğlence mekanında çıkan kavgada bıçakla ağır yaralanan 28 yaşındaki genç, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Olay, Çivril ilçesi Akpınar Mahallesi'nde faaliyet gösteren bir eğlence mekanında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Tamer Cura (28) ile eğlence mekanında bulunan bir grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tamer Cura, yanında bıçak bulunan E.K. tarafından kasığından bıçaklandı. Ambulansla hastaneye kaldırılan genç, doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Firar eden şüphelilerin yakalanması için çalışmalar sürüyor.