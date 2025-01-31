Denizli’de feci kaza! Çok sayıda ölü ve yaralı var

DENİZLİ'NİN Pamukkale ilçesinde bir cam atölyesinde çalışan işçileri taşıyan servis minibüsünün devrildiği kazada, 4 kişi hayatını kaybederken, 4'ü ağır olmak üzere 19 kişi de yaralandı. Kaza, dün sabah 08.30 sıralarında Denizli- Aydın Otoyolu Irlıganlı Mahallesi bağlantı yolunda meydana geldi.

İşçileri taşıyan Hasan Koyun yönetimindeki servis minibüsü, otoban alt geçitten geçerken köprünün duvarına çarparak yan yattı. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler devrilen servis aracındaki yaralıları çıkardı. İçerisinde 25 kişinin bulunduğu araçta işçiler, Elif Karadağ (55), İlkay Tosun (46), Ramazan Gördü (52) ve Dilek Sarı'nın (41) kaza yerinde hayatını kaybettiği, 4'ü ağır olmak üzere 19 kişinin de yaralandığı tespit edildi.

ŞOFÖR GÖZALTINDA

Denizli Valisi Ömer Faruk Coşkun, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu ve Denizli İl Jandarma Komutanı Albay Hıdır Ayçiçek de olay yerine gelerek bilgi aldı. Öte yandan hayatını kaybeden 4 kişinin cansız bedenleri, jandarma ve savcının olay yerindeki incelemelerinin ardından otopsi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Kazayı haber alarak olay yerine gelen ölen ve yaralanan işçilerin yakınları, minibüs şoförü Hasan Koyun'a saldırmak istedi. Evine kaçan Hasan Koyun jandarma tarafından gözaltına alındı.