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Haberler Denizli 17 saniye öten horoz bayıldı! O anlar sosyal medyada büyük ilgi gördü

17 saniye öten horoz bayıldı! O anlar sosyal medyada büyük ilgi gördü

Denizli'nin Acıpayam ilçesinde, 6 aylık bir Denizli horozu, 17 saniye boyunca kesintisiz öttükten sonra aniden bayılarak 2020'de viral olan "bayılan horoz" fenomenini yeniden gündeme taşıdı. Genç yetiştirici Mehmet Koparan'ın sosyal medyada paylaştığı görüntülerde, horozun kucağında öterken bayılıp yere düşmesi ve birkaç saniye sonra kendine gelmesi dikkat çekti. 2022'de hayatını kaybeden "ünlü horoz"un ardından benzer davranış sergileyen bu yeni horoz, kısa sürede binlerce izlenme alarak küresel ilgi odağı oldu.

İHA

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17 saniye öten horoz bayıldı! O anlar sosyal medyada büyük ilgi gördü

Denizli'nin dünyaca ünlü horozu öterken bayıldı. Görüntüler sosyal medyada büyük ilgi gördü.

Denizli'nin uzun ötmesiyle ünlü horozlarının namı dünyaya yayıldı. 2020 yılında 15 saniye boyunca öttükten sonra bayılan horoz dünya basınında geniş yer buldu. İlgi odağı haline gelen öterken bayılan horozun 2022 yılında ölmesinin ardından benzer davranış sergileyen bir horoz dan Acıpayam ilçesinde ortaya çıktı. Acıpayam ilçesine bağlı Akalan Mahallesi'nde ikamet eden 17 yaşındaki Mehmet Koparan'ın büyüttüğü 6 aylık Denizli horozu, ötmeye başlamasının ardından bayıldı. Yaklaşık 17 saniye öttüğü ifade edilen horoz, baygınlık geçirmesinin ardından sahibi tarafından yere bırakıldı. Birkaç saniye hareketsiz kalan kümes hayvanı, daha sonra tekrar kedisine geldi.

17 saniye öten horoz bayıldı! O anlar sosyal medyada büyük ilgi gördü

Horozun ötmeye başladığı ilk anları kayda alamayan genç yetiştirici, kucağında bayılıncaya kadar öten horozunun bu ilginç anlarını kendi sosyal medya hesabından paylaştı. Denizli horozunun öterken bayıldığı görüntüler, kısa sürede binlerce kişi tarafından izlendi.

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