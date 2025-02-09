Çöp şiş yarışmasında yeni rekor kırıldı

Denizli'de 9 yıldır düzenlenen Türkiye'nin en çok kazandıran 'En çok çöp şiş yeme' yarışmasında bir rekor daha kırıldı. 360 adet çöp şiş yiyerek yaklaşık 300 bin TL'lik büyük ödülün sahibi olan genç, "Evde kolay kolay doymak bilmiyordum hem karnımı doyurdum hem ödülü kazandım" dedi. Denizli'de çöp şişçi Mehmet sosyal medyadan canlı yapılan yarışmada Türkiye'nin dört bir köşesinden binlerce yeme tutkununu ağırlamaya devam ediyor. Yaşanan renkli anlar nedeniyle hem dünyada hem de Türkiye genelinde en çok izlenen yarışmalar arasında en üst sıralara yerleşen Çöpşişçi Mehmet, yeni bir yarışmacısı ile adından söz ettirmeyi başardı.

BÜYÜK İLGİ GÖRÜYOR

28 yaşındaki yarışmacı Yusuf Kaplan, izlediği canlı yayınlardan etkilenerek yarışmaya katılmaya karar verdi. İstanbul'dan yola çıkarak Pamukkale ilçesine bağlı Pınarkent Mahallesi'nde faaliyet gösteren Çöpşişçi Mehmet'e yarışmacı olan Kaplan, kendisine verilen sürede 360 adet çöp şiş,1 lavaş, 1 ayran,1 soda,1.5 litre su ve 5 tatlı yiyerek 180 bin TL para ödülü ile 100 bin TL değerindeki son model cep telefonunun sahibi oldu. Türkiye genelinden gelen misafirlerin katıldığı ve geçen 9 yıla rağmen büyük ilgi görmeye devam eden yarışmada yeni bir rekor kırıldığını belirten işletme ortaklarından Yusuf Kaya, "Arkadaşımız erkekler kategorisinde bugüne kadar kırılmamış rekoru kırdı" dedi. Yusuf Kaplan ise "360 tane çöp şiş yiyerek büyük ödül olan 180 bin TL ve cep telefonu kazandım. Çöp Şişçi Mehmet'e gelerek karnımı doyurdum" şeklinde konuştu.