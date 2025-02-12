Kazada yaralanıp ailesini kaybetmişti! Denizlili güreşçi yeniden doğdu

Türkiye Güreş Federasyonu tarafından Kırşehir'de düzenlenen Okul Sporları Güreş Türkiye Şampiyonası 08-11 Şubat 2025 tarihlerinde gerçekleşti. 40 ilden 400 sporcunun mücadele ettiği şampiyonada Denizli Sporcu Eğitim Merkezi sporcusu Beytullah Sarı, Anafartalar Anadolu Lisesi adına Denizli'yi temsil etti.

KAYBETTİĞİ ABİSİ DE GÜREŞÇİYDİ

2023 yılı Temmuz ayında geçirdiği elim trafik kazası sonucu yaralanan ve babası ile kendisi gibi güreşçi olan abisini kaybeden Beytullah Sarı, zor bir iyileşme süreci, ameliyatlar ve rehabilitasyonun ardından güreş kariyerine kaldığı yerden devam ediyor. 2025 yılına hızlı başlayan genç güreşçi, ne kadar formda olduğunu Okul Sporları Türkiye Güreş Şampiyonası'nda gösterdi.