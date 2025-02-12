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Haberler Denizli Kazada yaralanıp ailesini kaybetmişti! Denizlili güreşçi yeniden doğdu

Kazada yaralanıp ailesini kaybetmişti! Denizlili güreşçi yeniden doğdu

Denizli'de yaşanan trafik kazası sonucu aile fertlerini kaybedip aylarca yoğun bakımda kalan Denizlili güreşçi Beytullah Sarı, yaşadığı zorluklara karşı gösterdiği direnci ortaya koyarak 92 kg Genç-A kategorisinde üçüncülük kazandı.

İHA

Giriş Tarihi:

Kazada yaralanıp ailesini kaybetmişti! Denizlili güreşçi yeniden doğdu

Yaşadığı trafik kazası sonrası aile fertlerini kaybeden, aylarca yoğun bakımda kalan ve sonrasında iki büyük ameliyat geçiren Denizlili Güreşçi Beytullah Sarı, kısa zamanda muhteşem bir dönüşle Türkiye Şampiyonasında mindere çıktı. 92 kilogramda Türkiye Üçüncüsü olarak bronz madalya kazanan genç sporcu azmiyle adeta yeniden doğdu

Kazada yaralanıp ailesini kaybetmişti! Denizlili güreşçi yeniden doğdu

Türkiye Güreş Federasyonu tarafından Kırşehir'de düzenlenen Okul Sporları Güreş Türkiye Şampiyonası 08-11 Şubat 2025 tarihlerinde gerçekleşti. 40 ilden 400 sporcunun mücadele ettiği şampiyonada Denizli Sporcu Eğitim Merkezi sporcusu Beytullah Sarı, Anafartalar Anadolu Lisesi adına Denizli'yi temsil etti.

KAYBETTİĞİ ABİSİ DE GÜREŞÇİYDİ

2023 yılı Temmuz ayında geçirdiği elim trafik kazası sonucu yaralanan ve babası ile kendisi gibi güreşçi olan abisini kaybeden Beytullah Sarı, zor bir iyileşme süreci, ameliyatlar ve rehabilitasyonun ardından güreş kariyerine kaldığı yerden devam ediyor. 2025 yılına hızlı başlayan genç güreşçi, ne kadar formda olduğunu Okul Sporları Türkiye Güreş Şampiyonası'nda gösterdi.

Kazada yaralanıp ailesini kaybetmişti! Denizlili güreşçi yeniden doğdu

92 kg Genç-A kategorisinde elde ettiği üçüncülük, onun azmini ve gücünü gözler önüne serdi. Sarı'nın bu başarısı, sadece spora olan tutkusunu değil, yaşadığı zorluklara karşı gösterdiği direncini de ortaya koyuyor.

İZMİR MAGAZİN SPOR SON
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