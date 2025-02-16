Denizli’de, kağıtlara emdirilmiş bonzai ele geçirildi

Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri istihbarat çalışmasıyla şehre uyuşturucu madde getirileceğini belirledi. Bunun üzerine harekete geçen polis, şehre ara yolları kullanarak girmek isteyen bir kamyoneti takibe aldı. Bir süre takip edilen kamyonet durduruldu.

Kamyonetteki aramada kapıların içine gizlenmiş 70 sayfa halinde 448 bin kullanımlık, kağıda emdirilmiş bonzai ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli, polisteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.