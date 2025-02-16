  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • Namaz Vakitleri
  • VavTv Canlı Yayın
Haberler Denizli Denizli'de, kağıtlara emdirilmiş bonzai ele geçirildi

Denizli'de, kağıtlara emdirilmiş bonzai ele geçirildi

Denizli'de polisin bir süre takibe alıp durdurduğu kamyonette yapılan aramada, kağıtlara emdirilmiş toplam 70 sayfa halinde kapı içlerine gizlenmiş bonzai ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.

DHA

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:

Denizli’de, kağıtlara emdirilmiş bonzai ele geçirildi

Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri istihbarat çalışmasıyla şehre uyuşturucu madde getirileceğini belirledi. Bunun üzerine harekete geçen polis, şehre ara yolları kullanarak girmek isteyen bir kamyoneti takibe aldı. Bir süre takip edilen kamyonet durduruldu.

Denizli’de, kağıtlara emdirilmiş bonzai ele geçirildi

Kamyonetteki aramada kapıların içine gizlenmiş 70 sayfa halinde 448 bin kullanımlık, kağıda emdirilmiş bonzai ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli, polisteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.

İZMİR MAGAZİN SPOR SON
DAKİKA