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Denizli'de öğrenci servisi tarlaya devrildi: Ölü ve yaralılar var

Denizli'nin Buldan ilçesinde öğrencileri taşıyan servis midibüsünün devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 2 kişi hayatını kaybetti, 26 kişi de yaralandı.

İHA

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Denizli’de öğrenci servisi tarlaya devrildi: Ölü ve yaralılar var

Denizli'nin Sarayköy ilçesinden Buldan istikametine giden öğrenci servisi yağmur yağışının etkisiyle meydana gelen trafik kazasında hem yaralıların hem de hayatını kaybedenlerin olduğu bildirildi.

Sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 35 BYZ 354 plakalı servis midibüsü, Yenicekent Mahallesi yakınlarında tarlaya devrildi.

Kaza yapan midibüsün lise öğrencilerini taşıdığı öğrenildi.

Denizli’de öğrenci servisi tarlaya devrildi: Ölü ve yaralılar var

İhbar üzerine kaza yerine jandarma, polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada ilk belirlemelere göre, 2 kişi yaşamını yitirdi, 26 kişi yaralandı.

Denizli’de öğrenci servisi tarlaya devrildi: Ölü ve yaralılar var

Kazaya karışan servisin plakası 35 BYZ 354 olarak öğrenildi. Olay yerine gelen sağlık, trafik ve itfaiye ekipleri müdahalede bulunurken, yaralılar en yakın hastaneye kaldırıldı.

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