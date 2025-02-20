  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • Namaz Vakitleri
  • VavTv Canlı Yayın
Haberler Denizli Denizli'deki iki grubun kavgası kanlı bitti

Denizli'deki iki grubun kavgası kanlı bitti

Denizli'de iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı. Yaralılardan birinin durumu ağır. Saldırganlar olay yerinden araçla kaçtı. Polis, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

İHA

Giriş Tarihi:

Denizli’deki iki grubun kavgası kanlı bitti

Denizli'de aralarında çıkan bıçaklı kavgada 2 kişiyi bıçakla yaralayan bir grup araçla olay yerinden kaçtı. olayda yaralananlardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Denizli’deki iki grubun kavgası kanlı bitti

Olay, Pamukkale ilçesi Kınıklı Mahallesi Hüseyin Yılmaz Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, iki grubun arasında henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine kimliği belirsiz kişiler yanlarındaki bıçakla tartıştıkları gruptan iki kişiyi yaraladı. Olayı gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Denizli’deki iki grubun kavgası kanlı bitti

Olay yerinde ilk müdahaleleri tamamlanan iki yaralı ambulansla hastaneye sevk edildi. Yaralılardan birinin durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Olayı gerçekleştiren kimliği belirsiz şüpheliler ise otomobilleri ile olay yerinden kaçtığı öğrenildi. Şüphelilerin yakalanması için ekiplerin çalışma başlattığı belirtildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İZMİR MAGAZİN SPOR SON
DAKİKA