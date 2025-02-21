Büyük Menderes Nehri’nde korkutan görüntü! Siyaha büründü

EKODOSD Başkanı Bahattin Sürücü, Büyük Menderes Nehri'ndeki kirliliğin zeytinyağı fabrikalarının kara atık sularını arıtılmadan direkt nehre verilmesinden kaynaklandığını söyledi. Nehrin suyunun simsiyah olduğuna dikkati çeken Sürücü, şu anda zeytinyağı mevsimi olduğunu hatırlatarak, "Fabrikalar özellikle yağmurlu günlerde atıklarını nehre veriyor. Büyük Menderes Nehri'ne yakın birçok yerleşim yerinde zeytinyağı fabrikası var. Bunların çok sıkı denetlenmesi lazım. Kara atık sularını Menderes'e dökenler için, ilgili kurumların yaptırımları uygulaması gerekir. Şu anda oksijen alamadığı için yavru balıklar suyun yüzeyine çıkmış durumda. İki gün önce binlerce küçük balık ölmüştü" dedi.

'BÜYÜK ÇEVRE FELAKETİ YAŞANIYOR'

Son yıllarda Söke ve Aydın Organize Sanayi Bölgelerine büyük fabrikalar açıldığını, Denizli'de çok fazla tekstil fabrikası olduğunu, Uşak bölgesinden de dereler çaylar vasıtasıyla kirlilik yükü geldiğini vurgulayan Sürücü, bu fabrikaların atıklarının çoğunun arıtılmadan Büyük Menderes'e verildiğini kaydetti. Sürücü, "Nehre kimyasallar, ağır metaller karışıyor. Bunun yanı sıra bir de katı atık kirliliği var. Katı atık kirliliği için Devlet Su İşleri tarafından İsveç'ten 3 tane yüzer bariyer sistemi getirildi. Şu anda bütün bu bariyerler kıyıda, bunların nehrin üzerine gerilmesi ve gelen çöpleri tutması gerekir. Bu yapılmayınca tüm çöpler Söke'ye bağlı Sarıkemer bölgesindeki Taşköprü'nün kemerlerini tıkayıp, orada adacıklar oluşturuyor. Burada büyük bir çevre felaketi yaşanıyor. Aynı zamanda hayvan ölüleri de gelmeye devam ediyor. Tescilli olan tarihi köprünün bu kadar yükü kaldırması mümkün değil, yıkılma tehlikesi de var. Köprünün geleceği ve çöplerin denize gitmemesi için yukarı havzada kullanılmayan yüzer bariyer sistemlerden birinin bu noktaya takılması lazım" diye konuştu.