Büyük Menderes Nehri’nde korkutan görüntü! Siyaha büründü

Büyük Menderes Nehri'nde kirlilik nedeniyle suyun rengi siyaha döndü. Ekosistemi Koruma ve Doğa Sevenler Derneği (EKODOSD) Başkanı Bahattin Sürücü, nehirdeki kirliliğin zeytinyağı fabrikalarının kara atık sularını arıtılmadan direkt nehre verilmesinden kaynaklandığını belirterek, "Bunların çok sıkı denetlenmesi lazım. Şu anda oksijen alamadığı için yavru balıklar suyun yüzeyine çıkmış durumda. İki gün önce binlerce küçük balık ölmüştü" dedi. Sürücü, son yıllarda Söke ve Aydın Organize Sanayi Bölgeleri'ne büyük fabrikalar açıldığını, Denizli'de çok fazla tekstil fabrikası olduğunu, Uşak bölgesinden de dereler çaylar vasıtasıyla nehre kirlilik yükü geldiğini söyledi.
Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesi yakınlarında Suçıkan mevkisinde doğan, Denizli ve Aydın'dan geçerek Ege Denizi'ne dökülen 584 kilometre uzunluğundaki Büyük Menderes Nehri'nde kirlilik nedeniyle suyun rengi siyaha büründü. Nehirdeki kirlilik endişeye neden olmasının yanı sıra biyolojik çeşitliliği de olumsuz etkiliyor.