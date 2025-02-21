Grev kıran halk otobüsü

AK Parti Denizli İl Başkanı Muhammet Subaşıoğlu, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu'nun halk otobüslerini Uşak'a göndermesini eleştirdi. Uşak'ta özel halk otobüsü şoförlerinin kontak kapatma kararı almasıyla şehir içi ulaşımda kriz çıkarken, Denizli Büyükşehir Belediyesi'ne ait halk otobüsleri Uşak'a gönderildi ve krizin önüne geçildi.

AK Parti Denizli İl Başkanı Muhammet Subaşıoğlu

"RASYONELLİKTEN UZAK"

Denizli'den gönderilen halk otobüsleri Uşak'ta hizmet verirken, AK Parti Denizli İl Başkanı Muhammet Subaşıoğlu konuyla ilgili eleştiriler getirdi. Subaşıoğlu, "Denizli'ye niyet, Uşak'a kısmet. Bu kadar da olmaz. Denizli'de ulaşımda sıkıntılar varken, Uşak'a neden otobüs gönderiyorsunuz? Uşak'tan otobüs istediler diye otobüs gönderirseniz rasyonel bir karar vermiş olmuyorsunuz" dedi.

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu

"Bizlere ulaşım noktasında sürekli şikayet geliyor" diyen Subaşıoğlu, "Özellikle günün yoğun saatlerinde otobüsler tıklım tıklım dolu. Takviye otobüs vermek yerine Uşak'a otobüs veriyorlar. Eğer otobüs yoksa ve eksiklik varsa neden Uşak'a otobüs gönderiyorsunuz?" ifadelerini kullandı.

"YETKİ ALMASI GEREKİRDİ"

Otobüslerin Denizli il dışında hizmet verebilmesi için belediye meclisinin yetki vermesi gerektiğini hatırlatan Subaşıoğlu, "Protokol yapılması lazım. İki belediyenin de geçici bile olsa protokol düzenlemesi gerekiyor. Denizli'de bu sıkıntılar varken kalkıp da Uşak'a otobüs gönderilmesi yanlış. Ayrıca bu adım Denizlili hemşehlerilerimizin hizmet kalitesini de düşürüyor" diye konuştu.

Ulaşım sorununun çözümüne yönelik bilim insanlarından ve teknolojiden faydalanılması gerektiğini söyleyen Subaşıoğlu, "Pamukkale Belediye'sinde başkan yardımcılığı görevi yapmış olan Prof. Dr. Halim Ceylan hocamız ulaşım konusunda birçok belediyeye danışmanlık yapmış bir isim. Son derece uzman bir isim, her şeyden önce bilim adamlarıyla ulaşım sorununun masaya yatırılması lazım. Rastgele, sallapatii ayaküstü kararlarla ulaşım sorunu çözülmez. Uşak Belediye Başkanı 20 otobüs istedi diye otobüs gönderirseniz, rasyonel bir karar vermiş olmazsınız. Otobüsler tıklım tıklım dolu, o zaman burada bir yanlışlık var" dedi.