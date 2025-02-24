Türkiye’nin ilk astronotu Gezeravcı Denizli’de öğrencilerle buluştu

Gezeravcı, Pamukkale Üniversitesi Hüseyin Yılmaz Kongre ve Kültür Merkezi Konferans Salonu'ndaki programda, öğrencilere uzay yolculuğu süreci hakkında sunum yaptı.

Yerli Uydu Geliştirme Programı, Türk Uzay Ajansı, Ay Araştırma Programı, Uzaya Erişim ve Uzay Limanı Projesi'ne ilişkin bilgi veren Gezeravcı, Türk astronot seçim süreci ve Türkiye Milli Uzay Programı ve insanlı ilk uzay misyonunu anlattı.

Gezeravcı, bu misyonun devamını gençlerin getireceğini belirterek, "Türkiye Cumhuriyeti yüz yıllık tarihinde gerçekleştirdiği ilk uzay misyonunu bir Türk'ün, bir vatandaşının uzaya gidip 22 gün macera yaşaması için gerçekleştirmedi. Devletimiz bu görevi dünyanın en zorlu coğrafyalarından birinde yüzyıllardır ayakta kalmayı başarabilmiş üzerimize sınanan bütün badirelere rağmen devletinin bayrağını hiçbir zaman yere düşürmemiş bir devletin iradesiyle yıllardır yaftalanan özgüvenleri alaşağı edinmeye çalışan gelecek nesillerimizin o özgüvenini her daim ayakta tutmaya yönelik olarak gerçekleştirmiş olduğu bir ilham göreviydi." diye konuştu.

Gezeravcı, daha sonra konuklara 22 gün süren uzay yolculuğunda neler yaşadıklarını anlattı.

Programa, Vali Ömer Faruk Coşkun, PAÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kutluhan, AK Parti İl Başkanı Muhammet Subaşıoğlu ve öğrenciler katıldı.