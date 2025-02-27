Mermer işçilerini taşıyan işçi servisi tarlaya uçtu; 1 ölü 3 yaralı

Denizli'deki kaza, Bozkurt ilçesi Yenibağlar Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; mahalleden aldığı işçileri organize sanayi bölgesinde faaliyet gösteren mermer fabrikasına ulaştırmak üzere yola çıkan minibüs, Bozkurt ilçesine yaklaştığında henüz belirlenemeyen bir nedenle kontrolden çıktı. Savrulan işçi servisi, takla atarak yol kenarındaki tarlaya uçtu. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Tarlaya uçan işçi servisinde bulunan 3 işçi yaralı olarak kurtarılarak, ambulanslarla en yakın hastanelere sevk edildi. Devrilen aracın altında kalan işçi Ahmet Yüksel'in ise hayatını kaybettiği belirlendi. Kazada ölen işçinin cenazesi, otopsi için morga kaldırıldı. Hastanelere sevk edilen yaralıların durumu iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaza hayatını kaybeden işçi için bir taziye mesajı yayımlayan Bozkurt Belediye Başkanı Birsen Çelik, "Bu sabah saatlerinde organize sanayi bölgesinde çalışmakta olan Avdanlı hemşerilerimizin içinde bulunduğu işçi servisinin Bozkurt Yenibağlar arasındaki yolda kaza haberini büyük bir üzüntüyle öğrendik. Kazada ölen vatandaşımıza Allahtan rahmet yaralılarımıza acil şifalar dilerim" dedi.