2 bin 200 yıl önce depremlerle yıkılmıştı! Eski günlerine döndürüldü

'KAMU TİYATROSU OLDUĞUNU ÖĞRENDİK'

Prof. Dr. Şimşek, şöyle devam etti:

"Burada bulduğumuz yazıtlardan Batı Tiyatrosu'nun erken dönem tiyatrosu olması yanında aynı zamanda bir devlet tiyatrosu olduğunu öğrendik. Buradaki birçok yazıtta bir kamu tiyatrosu olduğu ve özellikle de kamu adına, halk için birçok ücretsiz etkinlik yapıldığı yer alıyor. Kültür ve Turizm Bakanlığının 'Geleceğe Miras' projesi kapsamında sahne binasındaki çalışmaları yürütüyoruz. Daha önceki yıllarda büyük gayretle Batı Tiyatrosu'nun oturma basamaklarının restorasyonunu yaptık. Sahne bölümündeki tonozlu bölümün üstündeki döşemelerin ve özellikle de birinci katın dört podyumdan oluşan 16 sütununun restorasyonuna başladık. Tiyatroda devam eden restorasyonu titizlikle yürütüyoruz."